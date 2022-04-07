Графический и веб-дизайнер, работаю в Figma и Affinity Designer, вёрстка на Tilda Publishing

Меня зовут Наталия, я графический и веб-дизайнер. Работаю в Figma и Affinity Designer, вёрстка в Tilda Publishing.

Создаю стильные визуальные решения, слежу за трендами. Дизайн для меня - это аккуратность, минимализм, красота.

Почему я?

- внимательна к заказчику

- ответственна в работе

- постоянно учусь и развиваюсь

Что я могу предложить?

- сайты под ключ (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин):

анализ конкурентов, подбор референсов

разработка и согласование прототипа

создание макета

вёрстка в Tilda на стандартных и zero-блоках с использованием базовой и step-by-step анимации

адаптация под мобильные устройства

настройка SEO, подключение домена, систем аналитики

сопровождение и консультирование после сдачи проекта

- редизайн существующего сайта

- подбор контента, создание логотипа, написание текстов при необходимости

Срок выполнения заказа от 2-3 дней в зависимости от сложности проекта.

Стоимость:

лендинг - от 5000 руб.

многостраничный сайт, интернет магазин - от 8000 руб.

Ссылка на портфолио: natagus.tilda.ws/portfolio