Меня зовут Наталия, я графический и веб-дизайнер. Работаю в Figma и Affinity Designer, вёрстка в Tilda Publishing.
Создаю стильные визуальные решения, слежу за трендами. Дизайн для меня - это аккуратность, минимализм, красота.
Почему я?
- внимательна к заказчику
- ответственна в работе
- постоянно учусь и развиваюсь
Что я могу предложить?
- сайты под ключ (лендинг, многостраничный сайт, интернет-магазин):
анализ конкурентов, подбор референсов
разработка и согласование прототипа
создание макета
вёрстка в Tilda на стандартных и zero-блоках с использованием базовой и step-by-step анимации
адаптация под мобильные устройства
настройка SEO, подключение домена, систем аналитики
сопровождение и консультирование после сдачи проекта
- редизайн существующего сайта
- подбор контента, создание логотипа, написание текстов при необходимости
Срок выполнения заказа от 2-3 дней в зависимости от сложности проекта.
Стоимость:
лендинг - от 5000 руб.
многостраничный сайт, интернет магазин - от 8000 руб.
Ссылка на портфолио: natagus.tilda.ws/portfolio
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