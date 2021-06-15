Всем хорошего дня) Меня зовут Яна и я маркетолог (что приятно, умею работать в условиях ограниченных сроков и ограниченного бюджета)

Делаю красивые и понятные сайты на тильде и презентации, которые хочется смотреть.

Ключевая экспертиза - управление маркетингом, в частности digital: контекст, таргет, создание посадочных страниц. Работаю только одна, поэтому полностью погружаюсь в ваши проекты и задачи, почти всегда на связи.

Буду полезна при построении коммуникационной стратегии, ведении контекстной и таргетированной рекламы и в качестве человека, который сделает вам хорошую посадочную)) Портфолио https://t.me/siteandslide Если есть необходимость в маркетинге - буду рада посотрудничать.