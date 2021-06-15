siteandslide

Яна siteandslide

 
32 года
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Всем хорошего дня) Меня зовут Яна и я маркетолог (что приятно, умею работать в условиях ограниченных сроков и ограниченного бюджета)

Делаю красивые и понятные сайты на тильде и презентации, которые хочется смотреть.

Ключевая экспертиза - управление маркетингом, в частности digital: контекст, таргет, создание посадочных страниц. Работаю только одна, поэтому полностью погружаюсь в ваши проекты и задачи, почти всегда на связи.

Буду полезна при построении коммуникационной стратегии, ведении контекстной и таргетированной рекламы и в качестве человека, который сделает вам хорошую посадочную)) Портфолио https://t.me/siteandslide Если есть необходимость в маркетинге - буду рада посотрудничать.

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Портфолио

Отзывы заказчиков

dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$136
10 баллов
4 года назад
Перенести макет блога на тильду
Node.jsTilda
Все супер, работой доволен, рекомендую!
Все замечательно- четкая задача и своевременная оплата.
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