Всем хорошего дня) Меня зовут Яна и я маркетолог (что приятно, умею работать в условиях ограниченных сроков и ограниченного бюджета)
Делаю красивые и понятные сайты на тильде и презентации, которые хочется смотреть.
Ключевая экспертиза - управление маркетингом, в частности digital: контекст, таргет, создание посадочных страниц. Работаю только одна, поэтому полностью погружаюсь в ваши проекты и задачи, почти всегда на связи.
Буду полезна при построении коммуникационной стратегии, ведении контекстной и таргетированной рекламы и в качестве человека, который сделает вам хорошую посадочную)) Портфолио https://t.me/siteandslide Если есть необходимость в маркетинге - буду рада посотрудничать.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- ПростоМощно67 просмотров
- Сопротивление-бесполезно79 просмотров
- Презентация школы бизнеса56 просмотров
- Презентация курса49 просмотров
- Презентация франшизы52 просмотра
- Презентация курса39 просмотров
- Презентация бизнес- события32 просмотра
- Презентация франшизы курса38 просмотров
- Медитация жизни63 просмотра
Отзывы заказчиков
$136
10 баллов
4 года назад
Node.jsTilda
Все супер, работой доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Все замечательно- четкая задача и своевременная оплата.