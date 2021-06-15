Добрый день! Нужна верстка вот этого макета: https://www.figma.com/file/K3l3yjVmtuE5pMsZ4HJMuR/Simplewealth-landing-05.31?node-id=673%3A59 Основные требования: google page speed > 95все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.Я ...
Перенести макет блога на тильду
Добрый день!
Мне нужно вот этот макет блога "сверстать" на тильде:
https://www.figma.com/file/F5WNJypuCHtuxbtitzWzPC/Simplewealth-blog-05.31?node-id=434%3A3
Основное требование - все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.
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