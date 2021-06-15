Перенести макет блога на тильду

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок840 просмотров

Добрый день!

Мне нужно вот этот макет блога "сверстать" на тильде:

https://www.figma.com/file/F5WNJypuCHtuxbtitzWzPC/Simplewealth-blog-05.31?node-id=434%3A3

Основное требование - все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.

Node.jsTilda
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dtx
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siteandslide
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siteandslide
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