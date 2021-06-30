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Немного информации обо мне:

Учусь в одном из ведущих вузов страны на историческом факультете. Из интересов не по специальности: систематика живых существ, различные природные явления. Люблю всяческие активности, увлекаюсь туризмом. Имею звание мастера спорта по акробатике.

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