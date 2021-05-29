Вёрстка макета сайта html/css/js (макет находится в фигме).

$130
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Закрыт82 заявки1933 просмотра

Нужен человек на Вёрстку макета сайта html/css/js (макет находится в фигме).

CSSFigmaHTMLJavaScript
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