demetrixezz

Full stack web developer

Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности

10 лет опыта разработки веб приложений

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Создавая любой сайт, я ставлю перед собой только одну цель - сделать так, чтобы он был максимально эффективным.

Креативные изюминки у меня на десерт, на первое - умный дизайн и точка!

Услуги:

- Консультации (стратегия развития, каналы привлечения клиентов, ЦА, УТП)

- Обзор и анализ конкурентов

- Разбор материала (тексты, техническое задание, прототипы)

- Проектирование интерфейсов

- Дизайн

- Авторский надзор (сопровождение проекта)

- Team Lead (курирование проекта, организация работы всех специалистов задействованных в нем)

Технические детали: