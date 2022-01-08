demetrixezz

Full stack web developer
Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности
10 лет опыта разработки веб приложений
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Создавая любой сайт, я ставлю перед собой только одну цель - сделать так, чтобы он был максимально эффективным.
Креативные изюминки у меня на десерт, на первое - умный дизайн и точка!
Услуги:
- Консультации (стратегия развития, каналы привлечения клиентов, ЦА, УТП)
- Обзор и анализ конкурентов
- Разбор материала (тексты, техническое задание, прототипы)
- Проектирование интерфейсов
- Дизайн
- Авторский надзор (сопровождение проекта)
- Team Lead (курирование проекта, организация работы всех специалистов задействованных в нем)
Технические детали:
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;
- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- .Net
- php
- angular
- blazor
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Только чистая html верстка, без интеграции в движки;