demetrixezz

Дмитрий demetrixezz

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Full stack web developer

Грамотное проектирование и разработка сайтов любой степени сложности

10 лет опыта разработки веб приложений

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Создавая любой сайт, я ставлю перед собой только одну цель - сделать так, чтобы он был максимально эффективным.

Креативные изюминки у меня на десерт, на первое - умный дизайн и точка!

Услуги:

- Консультации (стратегия развития, каналы привлечения клиентов, ЦА, УТП)

- Обзор и анализ конкурентов

- Разбор материала (тексты, техническое задание, прототипы)

- Проектирование интерфейсов

- Дизайн

- Авторский надзор (сопровождение проекта)

- Team Lead (курирование проекта, организация работы всех специалистов задействованных в нем)

Технические детали:

  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript, ES6+, Vanilla / jQuery / Vue.js;
  • SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
  • .Net
  • php
  • angular
  • blazor
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Только чистая html верстка, без интеграции в движки;