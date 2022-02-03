Качественная верстка сайта (валидно, кроссбраузерно, адаптивно).
Всем привет! Рад вас видеть! Готов реализовать ваши идеи в жизнь!
Мои навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery, БЭМ, GULP, Git, sass/scss;
- Кроссбраузерность (IE8+, FF, Chrome, Opera, Safari, iOS, Android);
- Адаптивная верстка;
- Валидная верстка;
- Читабельный код;
Также я умею верстать:
+ Landing-page;
+ Многостраничный сайт;
+ Интернет магазин;
+ Сайт блог;
Самое главное, это мои личные качества, потому что я ответственный, коммуникабельный и пунктуальный, поэтому свою работу делаю качественно и вовремя!
Вы можете со мной связаться:
Мой Telegram: @NikitaBondarenko01
Мой WhatsApp: +79889441816
Мой email: [email protected]
Обращайтесь, буду рад помочь!
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Портфолио
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HTML-верстка
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