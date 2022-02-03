Качественная верстка сайта (валидно, кроссбраузерно, адаптивно).

Всем привет! Рад вас видеть! Готов реализовать ваши идеи в жизнь!

Мои навыки:

- HTML5, CSS3, jQuery, БЭМ, GULP, Git, sass/scss;

- Кроссбраузерность (IE8+, FF, Chrome, Opera, Safari, iOS, Android);

- Адаптивная верстка;

- Валидная верстка;

- Читабельный код;

Также я умею верстать:

+ Landing-page;

+ Многостраничный сайт;

+ Интернет магазин;

+ Сайт блог;

Самое главное, это мои личные качества, потому что я ответственный, коммуникабельный и пунктуальный, поэтому свою работу делаю качественно и вовремя!

Вы можете со мной связаться:

Мой VK

Мой Telegram: @NikitaBondarenko01

Мой WhatsApp: +79889441816

Мой email: [email protected]

Обращайтесь, буду рад помочь!