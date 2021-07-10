AlexGoya

Александр AlexGoya

 
27 летУкраина/Кропивницкий
3 года на фриланс-бирже
Был
7 дней назад
Адаптивная HTML верстка, интеграция верстки на Wordpress.

Привет меня зовут Александр!﻿

Краткая информация о себе:

Родом из Украины, Родился в городе Кировоград.

Люблю рыбалку, играю на китаре. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего рабочего дня за кодом занимаю спортом. Прошел службу в армии, после службы открыл для себя новую профессию, уже больше года успешно делаю сайты.

О работе с Клиентом:

- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20 минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

- прежде всего качество, скорость на втором плане

- всегда иду на контакт

- работаю до последней правки

- сопровождаю проект даже после его завершения

-готов сотрудничать на постоянной основе

﻿﻿Использую технологии:

- html/css;

- js/jquery;

- flexbox; grid;

- различные препроцессоры: scss/sass;

- wordpress;

- bootstrap.

- БЭМ

﻿Контакты:

Telegram:https: //t.me/AlexandrGoya

Email: [email protected]

Телефон: +380500818923

WordPressHTMLCSSBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Oldschl
Павел 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$120
10 баллов
2 года назад
Доработки сайта wordpress
Александр отличный исполнитель, Умеет решать нестандартные задачи, хорошо владеет WP. Коммуникабелен, всегда на связи. С удовольствием поработаю еще. Рекомендую.
Сотрудничеством остался доволен - задачи ставятся четко, оплата без задержек, быстрая обратная связь. Рекомендую! Отличный заказчик.
Ответный отзыв
gabuev
Андрей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
2 года назад
Правки верстки
Работать понравилось. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую.
Рекомендую, отличный заказчик. Четко поставленные задачи, быстрая связь
Ответный отзыв
maksim112
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
8 баллов
2 года назад
Верстка по Perfect Pixel
Хороший исполнитель
Хороший заказчик, работать можно. Что бы не было споров нужно, составлять подробное ТЗ. В целом с Максимом работать комфортно рекомендую.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $50от 1 дня
#757
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100от 5 дней
#713