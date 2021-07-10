Адаптивная HTML верстка, интеграция верстки на Wordpress.

Привет меня зовут Александр!﻿

Краткая информация о себе:

Родом из Украины, Родился в городе Кировоград.

Люблю рыбалку, играю на китаре. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего рабочего дня за кодом занимаю спортом. Прошел службу в армии, после службы открыл для себя новую профессию, уже больше года успешно делаю сайты.

О работе с Клиентом:

- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20 минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком

- прежде всего качество, скорость на втором плане

- всегда иду на контакт

- работаю до последней правки

- сопровождаю проект даже после его завершения

-готов сотрудничать на постоянной основе

﻿﻿Использую технологии:

- html/css;

- js/jquery;

- flexbox; grid;

- различные препроцессоры: scss/sass;

- wordpress;

- bootstrap.

- БЭМ

﻿Контакты:

Email: [email protected]

Телефон: +380500818923