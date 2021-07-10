Адаптивная HTML верстка, интеграция верстки на Wordpress.
Привет меня зовут Александр!
Краткая информация о себе:Родом из Украины, Родился в городе Кировоград.
Люблю рыбалку, играю на китаре. Чтобы быть продуктивным в работе - после хорошего рабочего дня за кодом занимаю спортом. Прошел службу в армии, после службы открыл для себя новую профессию, уже больше года успешно делаю сайты.
О работе с Клиентом:
- тщательно оцениваю ТЗ в течении 10-20 минут - если нет ТЗ, то помогаю его составить и обговариваю все мелочи с заказчиком
- прежде всего качество, скорость на втором плане
- всегда иду на контакт
- работаю до последней правки
- сопровождаю проект даже после его завершения
-готов сотрудничать на постоянной основе
Использую технологии:- html/css;
- js/jquery;
- flexbox; grid;
- различные препроцессоры: scss/sass;
- wordpress;
- bootstrap.
- БЭМ
Контакты:Telegram:https: //t.me/AlexandrGoya
Email: [email protected]
Телефон: +380500818923
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
2 года назад
Александр отличный исполнитель, Умеет решать нестандартные задачи, хорошо владеет WP. Коммуникабелен, всегда на связи. С удовольствием поработаю еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен - задачи ставятся четко, оплата без задержек, быстрая обратная связь. Рекомендую! Отличный заказчик.
$70
10 баллов
2 года назад
Работать понравилось. Исполнитель всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую, отличный заказчик. Четко поставленные задачи, быстрая связь
$100
8 баллов
2 года назад
Хороший исполнитель
Ответный отзыв
Хороший заказчик, работать можно. Что бы не было споров нужно, составлять подробное ТЗ. В целом с Максимом работать комфортно рекомендую.
HTML-верстка
3 отзыва
$5/час
от $50от 1 дня
#757
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $100от 5 дней
#713