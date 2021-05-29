Elementor специалист

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки491 просмотр

Есть несколько задач:

- верстка лендинга с помощью Elementor - без кастомного кода

- создание страниц блога и фильтрации - с помощью Elementor + JetEngine

- создание страниц уроков и фильтрации - Elementor + JetEngine

Прошу откликатся только специалистам Elementor / Elementor Pro

Elementor
4 года назад
antony29
Антон 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
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Денис
 
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Ойбек
 
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Дубовик
 
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4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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