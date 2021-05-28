Сверстать страниц для Drupal

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Закрыт5 заявок557 просмотров

Необходимо сверстать страницу для Drupal 7, по макету в psd.

Страница сайта Бакалавриат

Макет в приложении

На сайте используется и display suite и panels

Drupal
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