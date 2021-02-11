Доработка на Wordpress

На сайте нужно доавить строку на главной и сервисных страницах (контент что бы менялся с админки) и выводить ее в H1. Текущий h1 заменить на h2. И показать моему админу, как такие добавления делать в будущем.

Детали на скриншоте.

https://prnt.sc/13ieu68

Оплата по факту.