Доработка на Wordpress

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Закрыт15 заявок628 просмотров

На сайте нужно доавить строку на главной и  сервисных страницах (контент что бы менялся с админки) и выводить ее в H1. Текущий h1 заменить на h2. И показать моему админу, как такие добавления делать в будущем. 

Детали на скриншоте. 

https://prnt.sc/13ieu68

Оплата по факту. 

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