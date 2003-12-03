Главное не то, как быстро ты делаешь проект, а как ты развиваешь и совершенствуешь его, тратя много времени.

Обо мне:

Живу сейчас в городе Красногорск ( Московская область ). Любил программировать ещё с 10 лет, когда впервые познакомился с Pascal. Для меня важно именно мнение заказчика и его требования к работе. Я всегда помогаю во всех случаях, в которых он не может разобраться.

Закончил множество курсов по веб-разработке и сейчас решил выйти на фриланс. Я не буду говорить, что я какой-то профессионал, ведь я считаю, что у каждого нет предела в знаниях. Любой человек своеобразен.

Основные навыки работы:

HTML, CSS и его препроцессоры, Bootstrap,

JavaScript и JQuery,

WordPress ( натяжка верстки ),

опыт в создании дизайна сайтов с нуля в Figma,

создание HTML писем

PHP

NodeJS

ExpressJS

MySql

Контакты:

Я открытый и ЖИВОЙ человек, которому Вы всегда сможете написать:

E-mail: [email protected]

Skype: https://join.skype.com/invite/oaLfSHC9b1bY

VK: Egor Petrov | VK