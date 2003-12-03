Главное не то, как быстро ты делаешь проект, а как ты развиваешь и совершенствуешь его, тратя много времени.
Обо мне:
Живу сейчас в городе Красногорск ( Московская область ). Любил программировать ещё с 10 лет, когда впервые познакомился с Pascal. Для меня важно именно мнение заказчика и его требования к работе. Я всегда помогаю во всех случаях, в которых он не может разобраться.
Закончил множество курсов по веб-разработке и сейчас решил выйти на фриланс. Я не буду говорить, что я какой-то профессионал, ведь я считаю, что у каждого нет предела в знаниях. Любой человек своеобразен.
Основные навыки работы:
- HTML, CSS и его препроцессоры, Bootstrap,
- JavaScript и JQuery,
- WordPress ( натяжка верстки ),
- опыт в создании дизайна сайтов с нуля в Figma,
- создание HTML писем
- PHP
- NodeJS
- ExpressJS
- MySql
Контакты:
Я открытый и ЖИВОЙ человек, которому Вы всегда сможете написать:
E-mail: [email protected]
Skype: https://join.skype.com/invite/oaLfSHC9b1bY
VK: Egor Petrov | VK
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Портфолио
- Сайт "Продажа Курсов" ( приложение )53 просмотра
- Clean simple landing page104 просмотра
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