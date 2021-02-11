Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок275 просмотров

Нужна адаптивная верстка лендинга по макету figma.

На выходе должен быть html / css / js код

Макет и всю информацию вышлю исполнителю

CSSFigmaHTMLJavaScript
4 года назад
georgejornd
Георгий 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров