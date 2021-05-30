Адаптивно сверстать лендинг

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Завершен61 заявка1719 просмотров

Сверстать лендинг, макет в фотошопе, десктоп, адаптив под телефоны и планшеты

4 года назад
silenseram
Елисей 
26 лет
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
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12 минут назад
4 года назад
$80
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рекомендую к сотрудничеству
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