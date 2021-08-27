Аккуратнее , быстрая и удобная разработка сайтов =)) ⭑ Верстка ⭑ Front-end разработка ⭑ Разработка веб-приложений.

Работая со мной , вы гарантируете себе  :

Качество выполнений работы

Ваш заказ выполняет исполнитель с опытом в сфере работы за которую он взялся

Скорость выполнения и соответствие проекта с ТЗ

100% выполнение работы качественно и в сроки

Поддержку и гарантию на доработки или ошибки вашего проекта в течении 7 дней после закрытия сделки

Безопасность сделок - не работаю по предоплате

Верстка : адаптивная и отзывчивая верстка , HTML , CSS , Bootstrap , Materialize , SVG , Canvas , CSS grid , Flexbox , БЭМ , SMACSS , ECSS , CSS Animation , CMS Systems.

CMS-системы : WordPress , Joomla , Drupal , Magento.

Front-end : JavaScript , React JS , Vue JS , Next JS.

Тестирование : Chai , Mocha , Jest.

Инструменты разработки : Node JS , GIT-SCM , Webpack , Gulp , Grunt , GitHub , GitLab , Babel.

Получение заказа.

Четкое изучение ТЗ.

Разрешение вопросов (если таковые появляются).

Окончательное подтверждение сроков.

Работа над проектом.

Презентация оконченого проекта заказчику.

Оплата заказа.

Передача проекта.

Что если исполнитель не успевает окончить работу в срок ?

-Со мной такие ситуации исключены , так-как я не берусь за работу которую не могу выполнить до срока сдачи.

Как я получу свой выполненный проект ?

-Все зависит от рода деятельности , однако объяснения и комментарии к проделанной работы прилагаются к каждому заказу.

Почему так мало выполненных заказов ?

-Большую часть времени я тратил на обучение и практику , и только с недавних пор решил выйти на фриланс.

Можно ли как то сэкономить ?

-Безусловно , при заказе у меня , на первый заказ - 50% скидка , 2-5 заказ - 25%, а с 5 по 10 заказ - 10%.

Способы оплаты  :