Аккуратнее , быстрая и удобная разработка сайтов =)) ⭑ Верстка ⭑ Front-end разработка ⭑ Разработка веб-приложений.
Работая со мной , вы гарантируете себе :
- Качество выполнений работы
- Ваш заказ выполняет исполнитель с опытом в сфере работы за которую он взялся
- Скорость выполнения и соответствие проекта с ТЗ
- 100% выполнение работы качественно и в сроки
- Поддержку и гарантию на доработки или ошибки вашего проекта в течении 7 дней после закрытия сделки
- Безопасность сделок - не работаю по предоплате
- Верстка : адаптивная и отзывчивая верстка , HTML , CSS , Bootstrap , Materialize , SVG , Canvas , CSS grid , Flexbox , БЭМ , SMACSS , ECSS , CSS Animation , CMS Systems.
- CMS-системы : WordPress , Joomla , Drupal , Magento.
- Front-end : JavaScript , React JS , Vue JS , Next JS.
- Тестирование : Chai , Mocha , Jest.
- Инструменты разработки : Node JS , GIT-SCM , Webpack , Gulp , Grunt , GitHub , GitLab , Babel.
- Получение заказа.
- Четкое изучение ТЗ.
- Разрешение вопросов (если таковые появляются).
- Окончательное подтверждение сроков.
- Работа над проектом.
- Презентация оконченого проекта заказчику.
- Оплата заказа.
- Передача проекта.
Что если исполнитель не успевает окончить работу в срок ?
-Со мной такие ситуации исключены , так-как я не берусь за работу которую не могу выполнить до срока сдачи.
Как я получу свой выполненный проект ?
-Все зависит от рода деятельности , однако объяснения и комментарии к проделанной работы прилагаются к каждому заказу.
Почему так мало выполненных заказов ?
-Большую часть времени я тратил на обучение и практику , и только с недавних пор решил выйти на фриланс.
Можно ли как то сэкономить ?
-Безусловно , при заказе у меня , на первый заказ - 50% скидка , 2-5 заказ - 25%, а с 5 по 10 заказ - 10%.
Способы оплаты :
- Visa.
- Mastercard.
- Иные удобные для вас способы оплаты.
Портфолио
- Отзывчивая верстка сайта "Luna"40 просмотров
- Верстка макета "New Providence"41 просмотр
- Адаптиваная верстка сайта "Bouncy"44 просмотра
- Верстка сайта "WOODER"45 просмотров
- Отзывчивая верстка single-page "Vulcan's"47 просмотров
- Верстка макета "Cargo"25 просмотров
- Верстка вебсайта "MARS."28 просмотров