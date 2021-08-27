MishanuaX

Миша Яремчук MishanuaX

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Аккуратнее , быстрая и удобная разработка сайтов =)) &#11089; Верстка &#11089; Front-end разработка &#11089; Разработка веб-приложений.

Работая со мной , вы гарантируете себе  :

  • Качество выполнений работы
  • Ваш заказ выполняет исполнитель с опытом в сфере работы за которую он взялся
  • Скорость выполнения и соответствие проекта с ТЗ
  • 100% выполнение работы качественно и в сроки
  • Поддержку и гарантию на доработки или ошибки вашего проекта в течении 7 дней после закрытия сделки
  • Безопасность сделок - не работаю по предоплате
Что же я знаю и умею 類 ?
  • Верстка : адаптивная и отзывчивая верстка , HTML , CSS , Bootstrap , Materialize , SVG , Canvas , CSS grid , Flexbox , БЭМ , SMACSS , ECSS , CSS Animation , CMS Systems.
  • CMS-системы : WordPress , Joomla , Drupal , Magento.
  • Front-end : JavaScript , React JS , Vue JS , Next JS.
  • Тестирование : Chai , Mocha , Jest.
  • Инструменты разработки : Node JS , GIT-SCM , Webpack , Gulp , Grunt , GitHub , GitLab , Babel.
Этапы выполнения заказа  :

  • Получение заказа.
  • Четкое изучение ТЗ.
  • Разрешение вопросов (если таковые появляются).
  • Окончательное подтверждение сроков.
  • Работа над проектом.
  • Презентация оконченого проекта заказчику.
  • Оплата заказа.
  • Передача проекта.
Часто задаваемые вопросы ❓ ?

Что если исполнитель не успевает окончить работу в срок ?

-Со мной такие ситуации исключены , так-как я не берусь за работу которую не могу выполнить до срока сдачи.

Как я получу свой выполненный проект ?

-Все зависит от рода деятельности , однако объяснения и комментарии к проделанной работы прилагаются к каждому заказу.

Почему так мало выполненных заказов ?

-Большую часть времени я тратил на обучение и практику , и только с недавних пор решил выйти на фриланс.

Можно ли как то сэкономить ?

-Безусловно , при заказе у меня , на первый заказ - 50% скидка , 2-5 заказ - 25%, а с 5 по 10 заказ - 10%.

Способы оплаты  :

  • Visa.
  • Mastercard.
  • Иные удобные для вас способы оплаты.
Как со мной связаться  ?

С нетерпением жду ваших заказов =) 殺殺殺