Сверстать сайт 1 в 1 с макетом и повесить его на wordpress

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки733 просмотра

Оплата по БС, расчетный счет или самозанятому по договору.

Основные требования:

- Верстка 1в1 с макетом - pixelperfect ( понятно, что может пару пикселей отступать, но это не критично )

- Передача UTM-меток вместе с заявкой;

- Передача информации с какой формы была сделана заявка (главная/шапка и прочее);

- Установка Яндекс.Метрики / G Analytics и проставление целей по ТЗ;

- Верстка под Retina дисплеи (MacOS) и чтобы в Safari всё отображалось правильно;

- Соблюдение всех стандартов грамотной вёрстки;

- Адаптивность по ПК, планшеты, телефоны (дизайн есть под телефоны и ПК);

Штрафы: просрочка сроков - минус 5-10% за каждый день (по вашей причине)

Пишите в отклике: "получить макет" + ссылки на ваши работы. В ответ пришлю макеты.

macOSWordPress
4 года назад
polovinkinpro
Анатолий 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Eugene1345
Евгений 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$340
10 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Eugene1345
Евгений 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Виталий
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
8 отзывов(-1)
4 года назад

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