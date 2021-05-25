Сверстать сайт 1 в 1 с макетом и повесить его на wordpress

Оплата по БС, расчетный счет или самозанятому по договору.

Основные требования:

- Верстка 1в1 с макетом - pixelperfect ( понятно, что может пару пикселей отступать, но это не критично )

- Передача UTM-меток вместе с заявкой;

- Передача информации с какой формы была сделана заявка (главная/шапка и прочее);

- Установка Яндекс.Метрики / G Analytics и проставление целей по ТЗ;

- Верстка под Retina дисплеи (MacOS) и чтобы в Safari всё отображалось правильно;

- Соблюдение всех стандартов грамотной вёрстки;

- Адаптивность по ПК, планшеты, телефоны (дизайн есть под телефоны и ПК);

Штрафы: просрочка сроков - минус 5-10% за каждый день (по вашей причине)

Пишите в отклике: "получить макет" + ссылки на ваши работы. В ответ пришлю макеты.