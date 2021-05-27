Переделать готовый сайт с витриной кредитных партнерок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок512 просмотров

Есть готовый скрипт (сайт zahalyavu.ru) с витриной кредитных партнерок, который нужно переделать. Это задание для тех верстальщиков, кто дополнительно разбирается в языке PHP.

Итак, что нужно сделать:

1) Убрать блок с кредитным калькулятором, вообще, из всех версий сайта для стационарных и

мобильных устройств

2) Заменить логотипы МФО на те, что находятся в архиве к ТЗ, в соответствии со Схемой расположения

блоков на сайте (см. файл в Экселе) и добавить их без рейтингов в скобках

3) Заменить информационные блоки с условиями получения займов на статичные в соответствии

со Схемой расположения блоков на сайте (см. файл в Экселе)

4) Переделать блок с информацией о получении клиентами бесплатных займов (увеличить шрифт,

сделать жирными названия МФО). Затем прописать в настройках, чтобы в этом блоке

появлялись только те строки, которые указаны в соотв. файле (Строки с выдачей

займов конкретным клиентам.txt) Интервал появления каждой строки по клиенту =

12 секунд

5) Для кнопок Оформить заявку прописать в настройках, чтобы прикрепленные к ним ссылки

вида https://zahalyavu.ru/open/?offer=1 вели на конечные партнерские ссылки,

указанные в файле Схема расположения блоков на сайте

6) Для мобильной версии сайта, в верхнем секторе, после удаления там Кредитного

Калькулятора нужно вставить строку: Займы на Халяву онлайн (чтобы была аналогия

со стационарной версией сайта)

PHP
4 года назад
AlexRus
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Выбранный исполнитель

mayk_official
Виталий 
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Однозначно буду обращаться еще!
Все супер! Рад сотрудничеству! Рекомендую 👍

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