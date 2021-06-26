Верстка лендинга с натяжкой на WP.

Доброго дня. Необходимо сверстать сайт с натяжкой на Word Press.

Исходники в фигма.

Требования:

1. Pixel Perfect

2. Кроссбраузерность

3. Адаптация под мобилы

4. Анимация fadeIn

5. По беку - возможность изменять все блоки, а не просто хардкод

Структура:

1 страница - главная.

1 страница - заявка принята.

Разумеется - заявки должны приходить на почту.

Условия оплаты (на карту)

1. Предоплата 50% после верстки десктопной версии

2. Оставшиеся 50% после завершения работы и правок (при наличии)

Связь телеграм aemusatov.

Для рассмотрения прошу отправить не более 5 своих лучших работ.