Верстка лендинга с натяжкой на WP.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки341 просмотр

Доброго дня. Необходимо сверстать сайт с натяжкой на Word Press.

Исходники в фигма.

Требования:

1. Pixel Perfect

2. Кроссбраузерность

3. Адаптация под мобилы

4. Анимация fadeIn

5. По беку - возможность изменять все блоки, а не просто хардкод

Структура:

1 страница - главная.

1 страница - заявка принята.

Разумеется - заявки должны приходить на почту.

Условия оплаты (на карту)

1. Предоплата 50% после верстки десктопной версии

2. Оставшиеся 50% после завершения работы и правок (при наличии)

Связь телеграм aemusatov.

Для рассмотрения прошу отправить не более 5 своих лучших работ.

FigmaWordPress
4 года назад
aemusatov
Анатолий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$170
5 дней
Работа выполнена добросовестно. Немного подкачал со сроками, но это не критично. Благодарю.
Сотрудничеством очень доволен Хорошая постановка задачи, быстрая проверка, незамедлительная оплата. Рекомендую!

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Евгений
 
35 лет
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Был
18 часов назад
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Сергей
 
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4 года в сервисе
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3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад

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