Сверстать три карточки товара

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка364 просмотра

Нужно из основной карточки сделать еще 3 карточки, чтобы показать программисту как будет выглядеть товары у который будет меньше параметров:

1 карточка - http://joxi.ru/Dr8aJ4nuMx3EPm (фото оставляем какое есть) 2 карточка - http://joxi.ru/GrqlnveHGo0dBA (вставить фото кухни, во вложении + доп фото) 3 карточка - http://joxi.ru/DrlKZbOSyY68QA (вставить фото ручки, во вложении + доп фото)

4 года назад
KolyaSem
Николай 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 года назад
$40
1 день
Escrow
Второе задание выполнено очень быстро и качественно! Рекомендую Евгения как профессионала. Таких мало...
Оплата в срок все как и договаривались. Работой доволен

Заявки фрилансеров

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
4 года назад

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