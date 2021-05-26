Адаптивная верстка макетов

Из нюансов: 1. Нужно будет сделать анимацию плавную как тут https://domdialog.com/ 2. Выбор дома и квартир будет работать также как тут https://domdialog.com/flats/plan/ ховеры http://joxi.ru/gmvgQVCqP11B2a и другие, все идентично этому. 3. На главной карта статичная, в свг будет http://joxi.ru/n2Y560cbveew26 а в разделе инфраструктура и контакты будет как тут https://domdialog.com/infrastructure/ 4. Там где выбор банка с кредитом, должны работать ползунки, также как в примере.

И вроде все, можете написать вопросы где есть.

Чеклист:

1. Вёрстка должны быть полностью адаптивная(респонсив), по кроссбраузрености должна быть поддержка последних двух актуальных версий браузера Chrome, IE(последняя), Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex.Browser и другие стандартные браузеры.

2. Хороший пейджспид (зеленая зона пк, минимум 90) и моб желтая, минимум 70, но желательно и моб зелёная.

3. Должна быть поддержка Retina экранов, а именно svg иконки, графика что можно, в исходниках должно быть, чего нет, предоставит дизайнер, если это картинка, то нужно подключать две версии х1, и х2 через srcset у тэга img, пример: http://joxi.ru/KAgG1JUED8LYAl 4. При инициализации плагина нужно сделать проверку через класс, есть ли этот класс на странице или нет, т.е. просто проверка if.

5. Для картинок нужно использовать ленивую загрузку: https://apoorv.pro/lozad.js/ картинки должны появляться плавно. 6. Валидацию полей делаем через плагин, не просто через html5

Бюджет 3500р.