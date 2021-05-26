Перенести существующий сайт[ссылка] с CRM Битрикса на WordPress. Рассматривается два варианта исполнения: Чистой вёрсткой с последующей натяжкой на CMS WordPress. Работа с гитом, стандартизированные требования к вёрстке.На конструкторе nulled темы: divi, avada и прочие. ...
Адаптивная верстка макетов
Из нюансов: 1. Нужно будет сделать анимацию плавную как тут https://domdialog.com/ 2. Выбор дома и квартир будет работать также как тут https://domdialog.com/flats/plan/ ховеры http://joxi.ru/gmvgQVCqP11B2a и другие, все идентично этому. 3. На главной карта статичная, в свг будет http://joxi.ru/n2Y560cbveew26 а в разделе инфраструктура и контакты будет как тут https://domdialog.com/infrastructure/ 4. Там где выбор банка с кредитом, должны работать ползунки, также как в примере.
И вроде все, можете написать вопросы где есть.
Чеклист:
1. Вёрстка должны быть полностью адаптивная(респонсив), по кроссбраузрености должна быть поддержка последних двух актуальных версий браузера Chrome, IE(последняя), Firefox, Opera, Edge, Safari, Yandex.Browser и другие стандартные браузеры.
2. Хороший пейджспид (зеленая зона пк, минимум 90) и моб желтая, минимум 70, но желательно и моб зелёная.
3. Должна быть поддержка Retina экранов, а именно svg иконки, графика что можно, в исходниках должно быть, чего нет, предоставит дизайнер, если это картинка, то нужно подключать две версии х1, и х2 через srcset у тэга img, пример: http://joxi.ru/KAgG1JUED8LYAl 4. При инициализации плагина нужно сделать проверку через класс, есть ли этот класс на странице или нет, т.е. просто проверка if.
5. Для картинок нужно использовать ленивую загрузку: https://apoorv.pro/lozad.js/ картинки должны появляться плавно. 6. Валидацию полей делаем через плагин, не просто через html5
Бюджет 3500р.
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