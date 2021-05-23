Новый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт27 заявок1278 просмотров

Уже есть существующий сайт, с существующими функциями.

Нужно его переделать по примеру, и соответственно оставить все эти функции.

4 года назад
Arkisan
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Авдеев
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Павел
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Вячеслав
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
Владислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Евгений
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Файзулла
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дубовик
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Кристина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
74 отзыва
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад
Улугбек
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артур
 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Адиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
13 минут назад
66 отзывов(-2)
4 года назад
Георгий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мизамудин
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Вёрстка сайта

    Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?node-id=1%3A3 Как мы договариваемся: - смотрю на вашу работу (работы) - говорите примерную стоимость - вы пишите, что как и делаете, если ...

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    Сверстать одностраничник. 5 блоков Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Использование Bootstrap4. Полное ТЗ отправлю исполнителю. Срок - 2 дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Анимация на странице

    Есть готовый лендинг на  Html+Css. Нужно придумать и прикрутить анимацию примерно такого рода как на сайте agigen.se

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вёрстка сайта из Figma макета.

    Необходимо сверстать сайт по макету из Figma в HTML (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете. Есть текущий сайт, делается его редизайн. Сроки очень сжатые (если ...

    FigmaHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    https://www.figma.com/file/PNFuJGR0s6oTosi1VnffcQ/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F?node-id=0%3A1&amp;frame-preset-name=Desktop Мне нужна чисто версткаДля последующей натяжки на Битрикс

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • HTML, CSS, JS - верстка одного блока - срочно

    Добрый день, Нужно сейчас сверстать карточки с ценами и ползунок, Ползунок изменяет цены.  Оставляйте заявку только если вы можете приступить сейчас и закончить за 1-2 часа. Актуально для подачи ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить js код

    Поправить js код что бы на главной странице сайта https://dolgaro.ru внизу страницы при вставке кода view-source:https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php выводился тест https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php При вставке js кода, в footer.php на главной, ошибка, пропадает таймер внизу ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки сайта

    $7

    Добрый день! Нужны правки мелкие сайт на вордпрес. Ниже прикрепил ТЗ зеленым это отмечено что уже что сделано нужно только что неотмечено нужно сделать быстро там немного Вот сам сайт https://flyboardkiev.com.ua/https://flyboardkiev.com.ua/ ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад