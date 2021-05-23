Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?node-id=1%3A3 Как мы договариваемся: - смотрю на вашу работу (работы) - говорите примерную стоимость - вы пишите, что как и делаете, если ...
Новый сайт
Уже есть существующий сайт, с существующими функциями.
Нужно его переделать по примеру, и соответственно оставить все эти функции.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 года назад
Сверстать одностраничник. 5 блоков Требования к верстке сайта -Pixel Perfect верстка; -Кроссбраузерная и адаптивная верстка; -Использование Bootstrap4. Полное ТЗ отправлю исполнителю. Срок - 2 дня.Закрыт4 года назад
Есть готовый лендинг на Html+Css. Нужно придумать и прикрутить анимацию примерно такого рода как на сайте agigen.seЗавершен4 года назад
Необходимо сверстать сайт по макету из Figma в HTML (1 главная страница + страница подачи заявки), мобильная версия есть в макете. Есть текущий сайт, делается его редизайн. Сроки очень сжатые (если ...Завершен4 года назад
https://www.figma.com/file/PNFuJGR0s6oTosi1VnffcQ/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F?node-id=0%3A1&frame-preset-name=Desktop Мне нужна чисто версткаДля последующей натяжки на БитриксЗавершен4 года назад
- $50
Есть верстка. Есть пример как должно работать (при движении ползунка изменяется цена). Нужен тот кто сможет настроить это. Срочно! Спасибо!Завершен4 года назад
Есть верстка html и старая тема на друпал 7, нужно сделать новую Главная страница Страница категории Страница конечной услугиHTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день, Нужно сейчас сверстать карточки с ценами и ползунок, Ползунок изменяет цены. Оставляйте заявку только если вы можете приступить сейчас и закончить за 1-2 часа. Актуально для подачи ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Поправить js код что бы на главной странице сайта https://dolgaro.ru внизу страницы при вставке кода view-source:https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php выводился тест https://dolgaro.ru/wp-content/themes/reboot/rezult/index.php При вставке js кода, в footer.php на главной, ошибка, пропадает таймер внизу ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $7
Добрый день! Нужны правки мелкие сайт на вордпрес. Ниже прикрепил ТЗ зеленым это отмечено что уже что сделано нужно только что неотмечено нужно сделать быстро там немного Вот сам сайт https://flyboardkiev.com.ua/https://flyboardkiev.com.ua/ ...Завершен4 года назад