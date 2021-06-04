Создание сайтов с нуля по макетам и без
Здравствуй дорогой посетитель моего профиля! Я занимаюсь разработкой сайта с 0 на HTML/CSS/JS. Совместно с заказчиками придумываем и реализовываем самые смелые идеи. Всё кроссбраузерно и адаптивно (настраивается после завершения вёрстки десктопных версий) За ходом выполнения работы можно наблюдать постоянно, пробуя, как работают те или иные эффекты или как смотрится страница. Также занимаюсь посадкой на хостинг, подключаю WordPress при необходимости. Все страницы прогоняются через PageSpeed Insights и оптимизируются, чтобы достичь максимального результата. Плюс наполнение сайта и дальнейшая поддержка. Текущие работы можно посмотреть и "прощупать" по ссылкам ниже. Всем огромное спасибо за внимание!
https://alexandars62-36.github.io/
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Портфолио
- Титульная страница многостраничного сайта74 просмотра
- Одностраничный сайт марафона64 просмотра
- Многостраничный сайт Flora Led (будет дополнено)52 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Node.jsWordPress
Александр сделал верстку сайта, все время был на связи, предложил свои варианты по сайту. Но к сожалению с ВП работа не закончена. Обязательно снова обращусь если необходима верстка.
Ответный отзыв
Хочу поблагодарить заказчика за совместную работы. Было очень приятно и удобно работать. Очень хорошая постановка задачи и очень хорошее и адекватное общение. Было крайне приятно работать с таким заказчиком. Однозначно всем рекомендую и с радостью продолжу сотрудничество!