Создание сайтов с нуля по макетам и без

Здравствуй дорогой посетитель моего профиля! Я занимаюсь разработкой сайта с 0 на HTML/CSS/JS. Совместно с заказчиками придумываем и реализовываем самые смелые идеи. Всё кроссбраузерно и адаптивно (настраивается после завершения вёрстки десктопных версий) За ходом выполнения работы можно наблюдать постоянно, пробуя, как работают те или иные эффекты или как смотрится страница. Также занимаюсь посадкой на хостинг, подключаю WordPress при необходимости. Все страницы прогоняются через PageSpeed Insights и оптимизируются, чтобы достичь максимального результата. Плюс наполнение сайта и дальнейшая поддержка. Текущие работы можно посмотреть и "прощупать" по ссылкам ниже. Всем огромное спасибо за внимание!

https://alexandars62-36.github.io/

https://alex30-45.github.io/