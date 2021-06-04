Разработать главную страницу по дизайну

Хочу поблагодарить заказчика за совместную работы. Было очень приятно и удобно работать. Очень хорошая постановка задачи и очень хорошее и адекватное общение. Было крайне приятно работать с таким заказчиком. Однозначно всем рекомендую и с радостью продолжу сотрудничество!