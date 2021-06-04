Разработать главную страницу по дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1968 просмотров

Сделали редизайн главной страницы, теперь необходимо переделать сайт под дизайн. Сайт на Wordpress.

Дизайн: https://www.figma.com/file/WbTeZp5dccCJzyCqrSjMaG/Untitled?node-id=0%3A1

Сайт: https://skindoc.kz/

Node.jsWordPress
4 года назад
akma_1810
Акмарал 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alex30-45
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Escrow
Александр сделал верстку сайта, все время был на связи, предложил свои варианты по сайту. Но к сожалению с ВП работа не закончена. Обязательно снова обращусь если необходима верстка.
Хочу поблагодарить заказчика за совместную работы. Было очень приятно и удобно работать. Очень хорошая постановка задачи и очень хорошее и адекватное общение. Было крайне приятно работать с таким заказчиком. Однозначно всем рекомендую и с радостью продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

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