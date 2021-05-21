Вёрстка внутренних страниц

1) есть вёрстка главной страницы

2) есть макеты страницы товара и страницы категории (в png)

3) нужно сверстать по пнг

https://i.ibb.co/cwV0Q3s/cart2.png

https://i.ibb.co/WDbSbWB/category.png

*** вопрос воровства неоплаченных макетов предвосхищаю: макеты оплачены, дизайнер в Херсоне у них ураган и проблемы со светом и сетью.

Макеты делал https://www.weblancer.net/users/zhovi/

Да, забрать исходники нужно было сразу после оплаты, но мы продолжаем работать поэтому не спешили.

Возможно, сможет прислать псд, но сказал, не обещает ничего по срокам.

От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.