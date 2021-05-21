Нужно сделать две страницы "Колесо бонусов" и "Реферальную систему", и линию. нужен front и back чать для "Колесо бонусов", а Рефельную систему, нужен только front, линию с нуля. VueJS
Вёрстка внутренних страниц
1) есть вёрстка главной страницы
2) есть макеты страницы товара и страницы категории (в png)
3) нужно сверстать по пнг
https://i.ibb.co/cwV0Q3s/cart2.png
https://i.ibb.co/WDbSbWB/category.png
*** вопрос воровства неоплаченных макетов предвосхищаю: макеты оплачены, дизайнер в Херсоне у них ураган и проблемы со светом и сетью.
Макеты делал https://www.weblancer.net/users/zhovi/
Да, забрать исходники нужно было сразу после оплаты, но мы продолжаем работать поэтому не спешили.
Возможно, сможет прислать псд, но сказал, не обещает ничего по срокам.
От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.
Выбранный исполнитель
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