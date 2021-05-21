Вёрстка внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок682 просмотра

1) есть вёрстка главной страницы

2) есть макеты страницы товара и страницы категории (в png)

3) нужно сверстать по пнг

https://i.ibb.co/cwV0Q3s/cart2.png

https://i.ibb.co/WDbSbWB/category.png

*** вопрос воровства неоплаченных макетов предвосхищаю: макеты оплачены, дизайнер в Херсоне у них ураган и проблемы со светом и сетью.

Макеты делал https://www.weblancer.net/users/zhovi/

Да, забрать исходники нужно было сразу после оплаты, но мы продолжаем работать поэтому не спешили.

Возможно, сможет прислать псд, но сказал, не обещает ничего по срокам.

От готовых взяться - -срок/стоимость, пожалуйста.

4 года назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
3 дня
Escrow
Всё хорошо, работаем дальше.
Всё хорошо, продолжаем работать

Заявки фрилансеров

Никита
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Две страницы и линию 30К

    $408

    Нужно сделать две страницы "Колесо бонусов" и "Реферальную систему", и линию. нужен front и back чать для "Колесо бонусов", а Рефельную систему, нужен только front, линию с нуля. VueJS

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка лендинга

    $80

    ТЗ здесь: https://docs.google.com/document/d/1kmP_JyhW2amonRk5qA4ei9ebDqyTnQEkwcx3pEYdVG0/edit?usp=sharing PS: В будущем будет больше заказов по большей цене.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка и натяжка

    имеется в наличии дизайн как для ПК так и для мобильных телефонов, необходимо сделать вёрстку с посадкой под Вордпресс.   Сайт на английском языке, типа аналога pavelterenin.com/ структура получается главная страница, статьи, портфолио, обратная связь.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка одной статической страницы

    Верстка одной статической страницы. Есть "самопальная" страница https://smartersystems.ru/index.html Необходима "профессиональная" адаптивная вёрстка: 1. Поддержка всех устройств - смартфоны, планшеты, десктопы - со всеми разрешениями - начиная от 320 ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptSASS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать адаптивно одну страничку (игровое колесо)

    Привет, нужно сверстать одну страничку адаптивно, новый режим для сайта. Красным выделено, что нужно сверстать (остальные элемента сайта уже готовы) Скриншот: https://i.imgur.com/KLKpWyP.png Макет на фигме скину исполнителю В заявке ...

    Figma
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать микроразметку Schema.org

    Добрый день! Нужно сделать микроразметку с блоком вопросов - ответов (FAQ) на данной странице сайта.Текст уже готов. https://www.loftshop.com.ua/termoposuda/lanchbegi.html

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Html - скелет сайта!

    $15

    Мне нужен скелет сайта (текст, фон шрифты, и т.д)! За работу дам не больше 1000. Но если все будет качественно то может прибавлю! Все подробности при взятии заказа.

    HTML
    HTML-верстка59 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен верстальщик

    Нужен верстальщик для работы с проектом Задачи: Правка верстки на bootstrap - выправить блоки в промежуточных версиях сайта (между ПК и мобильной). У формы связи привязать возможность вложение файлов для ...

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    4 года назад