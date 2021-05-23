Сделать верстку сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка114 просмотров

Вертска сайта, подробности в Лс

4 года назад
maxim_soloviov
Максим 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Rudolf_Maiorov
Рудольф 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$55
3 дня
Escrow
Все ок! Работой доволен!
Проблем не было, на сообщения отвечает, оговоренную сумму за работу выплатил, претензий нет.

Заявки фрилансеров

Rudolf_Maiorov
Рудольф 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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