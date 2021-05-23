Есть готовый сайт, необходимо добавить: - редактирование и удаление глав в книгах - удаление книг с сайта - оценка книг - вставка рекламных блоков - изменить текст в ...
Сделать верстку сайта
Вертска сайта, подробности в Лс
Выбранный исполнитель
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