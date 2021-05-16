Html - скелет сайта!

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт59 заявок1532 просмотра

Мне нужен скелет сайта (текст, фон шрифты, и т.д)! За работу дам не больше 1000. Но если все будет качественно то может прибавлю! Все подробности при взятии заказа.

HTML
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