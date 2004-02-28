Artem_Yurchenko

Артем Artem_Yurchenko

 
23 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
pavelfers
Павел 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
3 балла
2 года назад
Сверстать 1 секцию и сделать адаптив для всего сайта
Дедлайн не выполнен, работа сделана не до конца и не качественно, пришлось переделывать с нуля
Заказчик не смог оъяснить задачу поставленную на выполение
Ответный отзыв
guest_16259341967565
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Сверстать с figma
Исполнитель супер) рекомендую всем, ответственный, буду обращаться снова и снова)
Очень приятный заказчик! Буду не против поработать ещё раз
Ответный отзыв