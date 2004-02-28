Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
3 балла
2 года назад
Дедлайн не выполнен, работа сделана не до конца и не качественно, пришлось переделывать с нуля
Ответный отзыв
Заказчик не смог оъяснить задачу поставленную на выполение
$10
10 баллов
2 года назад
Исполнитель супер) рекомендую всем, ответственный, буду обращаться снова и снова)
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик! Буду не против поработать ещё раз