💥Верстка удобных адаптивных сайтов💥
Моя цель - сделать работу быстро и качественно!
Всем привет!
Я занимаюсь версткой сайтов уже более года, долго обучался и практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.
Используемые технологии:
- HTML, Pug, CSS, Scss, JS, Flexbox, Grid, БЭМ.
>Даю гарантию на выполненную работу
>Не нарушаю сроки сдачи
>Бесплатно внесу все правки в течении месяца
Готов начать работу прямо сейчас:
+VK - https://vk.com/lskyforse
+Instagram - https://www.instagram.com/denis_kholin/
+Telegram - https://t.me/deniskholin
+Whatsapp - +375293433747
+Мой номер телефона - +375293433747
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Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
4 года назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
4 года назад
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!