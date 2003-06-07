denis_kholin

Денис Холин denis_kholin

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#128165;Верстка удобных адаптивных сайтов&#128165;

Моя цель - сделать работу быстро и качественно!

Всем привет!

Я занимаюсь версткой сайтов уже более года, долго обучался и практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.

Используемые технологии:

- HTML, Pug, CSS, Scss, JS, Flexbox, Grid, БЭМ.

>Даю гарантию на выполненную работу

>Не нарушаю сроки сдачи

>Бесплатно внесу все правки в течении месяца

Готов начать работу прямо сейчас:

+VK - https://vk.com/lskyforse

+Instagram - https://www.instagram.com/denis_kholin/

+Telegram - https://t.me/deniskholin

+Whatsapp - +375293433747

+Мой номер телефона - +375293433747

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Отзывы заказчиков

akunamatataa
Дмитрий 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
4 года назад
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HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
F0PP1
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта по макету
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!