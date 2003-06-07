💥Верстка удобных адаптивных сайтов💥

Моя цель - сделать работу быстро и качественно!

Всем привет!

Я занимаюсь версткой сайтов уже более года, долго обучался и практиковался и решил предоставлять свои услуги, как фрилансер.

Используемые технологии:

- HTML, Pug, CSS, Scss, JS, Flexbox, Grid, БЭМ.

>Даю гарантию на выполненную работу

>Не нарушаю сроки сдачи

>Бесплатно внесу все правки в течении месяца

Готов начать работу прямо сейчас:

+VK - https://vk.com/lskyforse

+Instagram - https://www.instagram.com/denis_kholin/

+Telegram - https://t.me/deniskholin

+Whatsapp - +375293433747

+Мой номер телефона - +375293433747