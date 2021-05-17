Удобные сайты и магазины, только качественно и в срок - верстка сайтов и адаптивность. HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, React.

﻿﻿Основные плюсы работы со мной

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Адаптивность

Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Оплата:

›› WebMoney

›› WesternUnion

Связь:

﻿E-mail: [email protected]

﻿Телеграм: IslamovDev