Удобные сайты и магазины, только качественно и в срок - верстка сайтов и адаптивность. HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, React.
Основные плюсы работы со мной
Гарантия качества Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Адаптивность
Сайт отлично выглядит и на компьютерах, и на телефонах. Посетители смогут удобно его использовать.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Оплата:
›› WebMoney
›› WesternUnion
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: IslamovDev
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