Олег Иванов lazizibekbozorovlazizibekbozorov
22 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик HTML и CSS
Здравствуйте, меня зовут Олег. Занимаюсь версткой адаптивных сайтов на заказ, работаю и развиваюсь постоянно.Берусь за заказы, обязательно довожу их до конца и стараюсь обрадовать заказчиков результатами.
Для верстки сайтов использую самые современные технологии для максимального ускорения работы для получения наилучшего результата.
Работаю за среднюю плату, очень общительный, готов помочь и проконсультировать, скорее всего бесплатно.
Буду ра работать с вами!
Портфолио
- Лендинг для компании по развитию бизнеса28 просмотров
- Сайт для компании по организации путешествий38 просмотров
- Лендинг для похудения34 просмотра