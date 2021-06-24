Верстальщик HTML и CSS

Здравствуйте, меня зовут Олег. Занимаюсь версткой адаптивных сайтов на заказ, работаю и развиваюсь постоянно.Берусь за заказы, обязательно довожу их до конца и стараюсь обрадовать заказчиков результатами.

Для верстки сайтов использую самые современные технологии для максимального ускорения работы для получения наилучшего результата.

Работаю за среднюю плату, очень общительный, готов помочь и проконсультировать, скорее всего бесплатно.

Буду ра работать с вами!