romanMvrtynxvr

Роман romanMvrtynxvr

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Здравствуй, дружище! Хочешь получить адаптивный сайт, выложенный на хостинг? Тогда тебе ко мне (:

Меня зовут Роман. Я занимаюсь веб-разработкой.

Мой стек:

  • HTML
  • CSS
  • GULP
  • NodeJS
  • JavaScript
Сделаю тебе адаптивный сайт.

Мои работы:

1)https://still-sands-42857.herokuapp.com/

В данной работе использовался NodeJS, реализована обратная связь в форме.

2) https://rom3n123.github.io/full-html-academy-landing/

3) https://rom3n123.github.io/carsharing-visitcard/

4) https://rom3n123.github.io/calculator/

Калькулятор на JavaScript