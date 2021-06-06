romanMvrtynxvr

Здравствуй, дружище! Хочешь получить адаптивный сайт, выложенный на хостинг? Тогда тебе ко мне (:
Меня зовут Роман. Я занимаюсь веб-разработкой.
Мой стек:
- HTML
- CSS
- GULP
- NodeJS
- JavaScript
Мои работы:
1)https://still-sands-42857.herokuapp.com/
В данной работе использовался NodeJS, реализована обратная связь в форме.
2) https://rom3n123.github.io/full-html-academy-landing/
3) https://rom3n123.github.io/carsharing-visitcard/
4) https://rom3n123.github.io/calculator/
Калькулятор на JavaScript
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