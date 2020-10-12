MaximKor

Максим Коротков MaximKor

 
27 летЛатвия/Рига
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
🔥Пришёл, увидел и сверстал!🔥

[p]Верстка сайта с использованием актуальных и современных технологий: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, FlexBox и другие. Работа включает в себя адоптацию сайта под мобильные устройства и кроссбраузерную верстку. В ходе работы ценю качество, а не скорость, уделяю значение мелким деталям. Уважаю ваше и своё время.[/p]

慄 Что я знаю ?

HTML5 (Методология БЭМ и семантика)

CSS3

JavaScript / JQuer

СSS препроцессор SASS / SCSS

Bootstrap 4

Адаптация / внедрение плагинов

Вёрстка E-mail писем под Outlook / Gmail / Apple Mail и др.

Что я использую ?

Сборщик проектов Gulp

Система контроля версий Git

Pixel Perfect

Photoshop

Avocode

Figma

SEO-верстка

Комментарии

🚀 Что я гарантирую ?

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C

Кроссбраузерность

Соблюдение сроков

Разумные цены.

Как я принимаю оплату ?

Безопасный платеж

На карту Visa / MasterCard

WebMoney

Яндекс.Деньги

Qiwi

Как со мной связаться?

Facebook

VK.com

Gmail: [email protected]

Telegram: @DonMakson

Всегда отвечаю на все письма

JavascriptВерстка сайтаBootstrapFigmajQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
b0nn1e
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
9 баллов
3 года назад
Верстка
Всё ок, буду обращаться еще.
Спасибо за сотрудничество! С таким заказчиком не работы, а одно удовольствие.
Ответный отзыв
guest_16003262283266
США
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
9 баллов
3 года назад
Верстка сайта
Спасибо за качественную и оперативную работу
Всё хорошо
Ответный отзыв
sverdlik_mary
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Верстка страницы сайта и формочки
Исполнителя рекомендуем! Сроки по проекту поджимали, Максим вошел в наше положение и выполнил все быстро. Вовремя вносит правки. Также помог нам исправить ошибки, которые мы сами допустили еще на момент создания макета. К качеству верстки вопросов нет.
Спасибо за сотрудничество, было очень приятно. 11 из 10
Ответный отзыв
gallaam
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Исправить стили
Спасибо, Максим! Отличная работа, рекомендую всем!
Всё супер, спасибо !
Ответный отзыв
barkyd
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
3 года назад
Внести исправления в верстку сайта на html
отличный исполнитель, если хотите с ним работать встаньте в очередь, за мной.
Не заказчик, а подарок. Было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
$8/час
от $20от 3 дней
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