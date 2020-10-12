[p]Верстка сайта с использованием актуальных и современных технологий: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, FlexBox и другие. Работа включает в себя адоптацию сайта под мобильные устройства и кроссбраузерную верстку. В ходе работы ценю качество, а не скорость, уделяю значение мелким деталям. Уважаю ваше и своё время.[/p]
慄 Что я знаю ?
HTML5 (Методология БЭМ и семантика)
CSS3
JavaScript / JQuer
СSS препроцессор SASS / SCSS
Bootstrap 4
Адаптация / внедрение плагинов
Вёрстка E-mail писем под Outlook / Gmail / Apple Mail и др.
Что я использую ?
Сборщик проектов Gulp
Система контроля версий Git
Pixel Perfect
Photoshop
Avocode
Figma
SEO-верстка
Комментарии
🚀 Что я гарантирую ?
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Соблюдение стандартов W3C
Кроссбраузерность
Соблюдение сроков
Разумные цены.
Как я принимаю оплату ?
Безопасный платеж
На карту Visa / MasterCard
WebMoney
Яндекс.Деньги
Qiwi
☎ Как со мной связаться?
Gmail: [email protected]
Telegram: @DonMakson
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