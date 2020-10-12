🔥Пришёл, увидел и сверстал!🔥

[p]Верстка сайта с использованием актуальных и современных технологий: HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery, FlexBox и другие. Работа включает в себя адоптацию сайта под мобильные устройства и кроссбраузерную верстку. В ходе работы ценю качество, а не скорость, уделяю значение мелким деталям. Уважаю ваше и своё время.[/p]

慄 Что я знаю ?

HTML5 (Методология БЭМ и семантика)

CSS3

JavaScript / JQuer

СSS препроцессор SASS / SCSS

Bootstrap 4

Адаптация / внедрение плагинов

Вёрстка E-mail писем под Outlook / Gmail / Apple Mail и др.

 Что я использую ?

Сборщик проектов Gulp

Система контроля версий Git

Pixel Perfect

Photoshop

Avocode

Figma

SEO-верстка

Комментарии

🚀 Что я гарантирую ?

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Соблюдение стандартов W3C

Кроссбраузерность

Соблюдение сроков

Разумные цены.

 Как я принимаю оплату ?

Безопасный платеж

На карту Visa / MasterCard

WebMoney

Яндекс.Деньги

Qiwi

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Gmail: [email protected]

Telegram: @DonMakson

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