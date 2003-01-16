Разработка сайтов любой сложности
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- После передачи архива с готовой работой я бесплатно готов устранить какие-то пробелы или ошибки которые были замечены позже при приеме работы
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- Всегда довожу свою работу до конца
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Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Joomla
Все сделано быстро и отлично! Однозначно рекомендую Виталия как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Не первый раз уже работаем с Романом, все как и всегда отлично. Четкая постановка задачи, оперативная связь, своевременная оплата, рекомендую!
$60
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Все хорошо. Спасибо за работу
$20
10 баллов
4 года назад
Сделано день в день! Очень доволен сотрудничеством! Качественный исполнитель!
Ответный отзыв
Четко поставленные задачи. Быстрая обратная связь. Своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество:)
$50
9 баллов
4 года назад
FigmaHTML
Всегда на связи, если есть какие то моменты - всегда предупреждает заранее. Работу выполнил хорошо.
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Павлом. Не получилось у меня немного сдать работу в сроки, но Павел отнесся к этому с пониманием. Спасибо. Рекомендую
$10
10 баллов
4 года назад
HTML
Отличный исполнитель!!! Очень приятный человек и очень качественно всё сделал!!! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотно и понятно объяснил задачу и произвел оплату.