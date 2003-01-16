vreutsky

Виталий vreutsky

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Разработка сайтов любой сложности
  • HTML 5 (семантическая верстка)
  • Адаптивная верстка HTML-писем
  • Sass | Scss
  • Js | React
  • FlexBox
  • БЭМ
  • Responsive
  • Git
  • Реализация Pixel Perfect (PP)
  • Валидация по W3C
Ответственность:
  • После передачи архива с готовой работой я бесплатно готов устранить какие-то пробелы или ошибки которые были замечены позже при приеме работы
  • Без нарушения сроков
  • Всегда довожу свою работу до конца
  • Всегда на связи
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Отзывы заказчиков

romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка нескольких блоков
Joomla
Все сделано быстро и отлично! Однозначно рекомендую Виталия как отличного исполнителя!
Не первый раз уже работаем с Романом, все как и всегда отлично. Четкая постановка задачи, оперативная связь, своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
mixfightpride
Артур 
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$60
10 баллов
4 года назад
Сверстать одну главную и одну вложенную страницу
Figma
Все ок
Все хорошо. Спасибо за работу
Ответный отзыв
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$20
10 баллов
4 года назад
Верстка формы
Сделано день в день! Очень доволен сотрудничеством! Качественный исполнитель!
Четко поставленные задачи. Быстрая обратная связь. Своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество:)
Ответный отзыв
parnut
Павел 
39 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
9 баллов
4 года назад
Вёрстка сайта из Figma макета.
FigmaHTML
Всегда на связи, если есть какие то моменты - всегда предупреждает заранее. Работу выполнил хорошо.
Приятно было поработать с Павлом. Не получилось у меня немного сдать работу в сроки, но Павел отнесся к этому с пониманием. Спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
Yaroslav7777
Ярослав 
22 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Доработать html код на сайте, написан
HTML
Отличный исполнитель!!! Очень приятный человек и очень качественно всё сделал!!! Рекомендую!!!
Отличный заказчик, грамотно и понятно объяснил задачу и произвел оплату.
Ответный отзыв
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