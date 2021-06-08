Верстка формы

Привет! Нужно со страницы https://www.werzalit.com/produkt-kategorie/fensterbaenke/ вытащить блок с подоконником в разрезе. https://yadi.sk/i/XRw5DgSPVJkfEQ В итоговом файле должны быть стили, сам скрипт и верстка 1 в 1 как на оригинале. Учесть адаптивную версию.