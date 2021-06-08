Верстка формы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок735 просмотров

Ссылка на макет - https://www.figma.com/file/fRdkqVer7bsNZO4t8RCbap/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-(Copy)

Верстаем только форму - http://joxi.ru/YmEBXbgTBMJD72

Всё из этой формы, без хедера и футера + ее адаптив

Сроки до завтра (среда, 09.06.2021)

4 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад

Выбранный исполнитель

vreutsky
Виталий 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$20
1 день
Сделано день в день! Очень доволен сотрудничеством! Качественный исполнитель!
Четко поставленные задачи. Быстрая обратная связь. Своевременная оплата. Буду рад продолжить сотрудничество:)

Заявки фрилансеров

Абдуманнон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Акрамон
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
4 года назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-1)
4 года назад
Наимжон
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Вадим
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов
4 года назад
vreutsky
Виталий 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
61 отзыв
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Сергей
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
4 года назад
Авдеев
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Татьяна
 
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
18 часов назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Внести изменения в верстку Битрикса

    $5

    u8842.s2.tech.mlh0.ru пациент надо переделать меню верхнее,как должно выглядеть  первая картинка-меню Изменить расположение текстовой информации пример строницы u8842.s2.tech.mlh0.ru/models/subcompact/rio-x/description/ выглядеть должно как на рисунке-текст

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка фронтенда на ReactJS

    Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma. Если хватит компетенций -- написать сразу логику к компонентам, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo). Обязательно понимание, как на React собирается страница, то есть ...

    Figma
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки и доработки по сайту

    Добрый день! Нужны следующие работы по сайту. Напишите, пожалуйста, примерную цену и сроки 1. Заменить значок при поиске в яндекс и гугл 2. Добавить баннер в 1 блок ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка сайта

    $68

    https://www.figma.com/file/FrAaqQh6NEQofrR1p0VxHI/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-Copy?node-id=282%3A729 Только вкладка "Квиз" Срок - 3 дня, оплата поэтапная. В заявках оставляйте свой телеграмм.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка блока

    Привет! Нужно со страницы https://www.werzalit.com/produkt-kategorie/fensterbaenke/ вытащить блок с подоконником в разрезе. https://yadi.sk/i/XRw5DgSPVJkfEQ В итоговом файле должны быть стили, сам скрипт и верстка 1 в 1 как на оригинале. Учесть адаптивную версию.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка электронной версии Годового отчета (формат HTML)

    [table]Электронная версия Годового отчета: языковые версии: русская, английская; верстка русскоязычной электронной версии Годового отчета (формат HTML); верстка англоязычной электронной версии Годового отчета (формат HTML); верстка русской и английской версии Годового отчета ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад