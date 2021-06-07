Задача собрать фронтенд CRM, макет в Figma. Если хватит компетенций -- написать сразу логику к компонентам, прикрутить эндпоинты (используем GraphQL, клиент Apollo). Обязательно понимание, как на React собирается страница, то есть ...
Внести изменения в верстку Битрикса
u8842.s2.tech.mlh0.ru пациент
надо переделать меню верхнее,как должно выглядеть первая картинка-меню
Изменить расположение текстовой информации пример строницы u8842.s2.tech.mlh0.ru/models/subcompact/rio-x/description/
выглядеть должно как на рисунке-текст
Заявки фрилансеров
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