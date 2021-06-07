Внести изменения в верстку Битрикса

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Закрыт4 заявки695 просмотров

u8842.s2.tech.mlh0.ru пациент

надо переделать меню верхнее,как должно выглядеть  первая картинка-меню

Изменить расположение текстовой информации пример строницы u8842.s2.tech.mlh0.ru/models/subcompact/rio-x/description/

выглядеть должно как на рисунке-текст

4 года назад
Zidiz
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