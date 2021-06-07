Правки и доработки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок436 просмотров

Добрый день! Нужны следующие работы по сайту. Напишите, пожалуйста, примерную цену и сроки

1. Заменить значок при поиске в яндекс и гугл

2. Добавить баннер в 1 блок

3. Заменить калькулятор расчета стоимости (взять с этого сайта)

4. Добавить динамику в кнопки (мигать ненавязчиво)

5. Карту перенести вниз

6. Добавить блок с отзывами и + фото

7. Убрать блок « Почему метан»

8. Добавить блок « Часто задаваемые вопроса»

9. Верхняя шапка должна быть подвижная

10. Убрать телефоны мастерских на карте

11. Логотип и меню на сайта крупнее

Сайт

4 года назад
KulkoP
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HTML-верстка
Оксана
 
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