Добавить блок в верстку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки397 просмотров

Добрый день! 

Имеется сайт http://ares.inspire.kz/ 

Есть слайдер. Нужно один из блоков (слева выделен красным) продублировать справа (второй краснй блок)

https://c2n.me/4ciufuc 

Задача простая. Просьба сразу указывать сумму и срок.

4 года назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад
$10
1 день
Escrow
Андрей отлично справился с задачей! Рекомендую!
Была подробно описана задача! Все OK!

Заявки фрилансеров

Виталий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 отзывов
4 года назад
master_lancer
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 года назад

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