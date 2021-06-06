Верстка модального окна

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Завершен53 заявки1393 просмотра

Нужно сделать верстку модального окна для сайта (по готовому дизайну), и прикрутить при помощи JavaScript, без использования JQuery и плагинов.

Дизайн отправлю кандидатам

JavaScriptjQuery
4 года назад
lex_grechko
Алексей 
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Выбранный исполнитель

vadim_losenkov
Вадим 
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