Нужно довести шаблон на вордпресс до итогового состояния по предоставленному образцу дизайна, поменять шрифты и картинки (без использования конструкторов!). Шаблон уже выложен на хостинг, доступ в админку и php будет предоставлен. Также нужно будет занести ...
Верстка модального окна
Нужно сделать верстку модального окна для сайта (по готовому дизайну), и прикрутить при помощи JavaScript, без использования JQuery и плагинов.
Дизайн отправлю кандидатам
Выбранный исполнитель
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