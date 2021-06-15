Верстка simplewealth - остальное

Сотрудничаю с Александром второй раз и с уверенностью могу сказать, что это отличный заказчик! - Вежлив и терпелив. - Постановка задачи отличная. - Коммуникация ежеминутная. - Разумные правки. - За дополнительные услуги делает хорошую доплату. Не совру, если скажу, что это лучший заказчик, с которым я сотрудничал и в пределах Weblancer, так и за ними!