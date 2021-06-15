Верстка simplewealth - остальное

$145
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка70 просмотров

Добрый день!

Нужна верстка вот этого макета: ﻿https://www.figma.com/file/K3l3yjVmtuE5pMsZ4HJMuR/Simplewealth-landing-05.31?node-id=673:59

Основные требования:

  • google page speed > 95
  • все элементы должны выглядеть как на макете, чтоб не надо было каждую мелочь перепроверять.
Все кроме старницы S1-02.
Node.js
4 года назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$145
8 дней
Escrow
Второй раз работаем - второй раз я доволен. - если не может сделать - говорит сразу, не тянет; - если намекнуть на пути решения - дальше копает сам и дает результат. Приятное сотрудничество, - рекомендую!
Сотрудничаю с Александром второй раз и с уверенностью могу сказать, что это отличный заказчик! - Вежлив и терпелив. - Постановка задачи отличная. - Коммуникация ежеминутная. - Разумные правки. - За дополнительные услуги делает хорошую доплату. Не совру, если скажу, что это лучший заказчик, с которым я сотрудничал и в пределах Weblancer, так и за ними!

Заявки фрилансеров

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад

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