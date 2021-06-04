Оптимизация сайта , ускорение загрузки в гугле.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки915 просмотров

Оптимизировать сайт. Убрать вниз скрипты и ксс без ущерба функционирования. Удолить лишнее. Настроить сайтмап и роботс при необходимости. Убрать косяки. Собран на Muse. Сайт: https://www.kickstarter.stopvirus.us/

4 года назад
guest_16229088272022
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