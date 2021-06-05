Поправить баги на HTML сайте

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Завершен15 заявок1110 просмотров

На примере странциы

https://awesome-ios.com/animation/transition/material

1. Когда мало контента, футер не аттачен к низу. Нужно чтобы всегда был снизу.

2. Не жмется кнопка слева вверху (логотип), должен вести на главную /

3. Ресайз превью. Сейчас стоит ограничение по ширине 300 пикселей максимум, но бывают горизонатльные превью, которые выглядят слишком маленькими. Может быть есть какое-то решение.

Сайт разбит на модули и собирается, должше разоваричвать копию. Придется указывать где поправить мне.

Указывайте цену за работу.

HTML
4 года назад
ivanvorobei
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2 года назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
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4 года назад
$20
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Escrow
Быстро сделал работу, был на связи. Подсказывал как лучше сделать. Отличный исполнитель.
Чёткое, конкретное задание, оплата сразу же после выполнения. Приятно было работать

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