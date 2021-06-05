макеты во вложении
Поправить баги на HTML сайте
На примере странциы
https://awesome-ios.com/animation/transition/material
1. Когда мало контента, футер не аттачен к низу. Нужно чтобы всегда был снизу.
2. Не жмется кнопка слева вверху (логотип), должен вести на главную /
3. Ресайз превью. Сейчас стоит ограничение по ширине 300 пикселей максимум, но бывают горизонатльные превью, которые выглядят слишком маленькими. Может быть есть какое-то решение.
Сайт разбит на модули и собирается, должше разоваричвать копию. Придется указывать где поправить мне.
Указывайте цену за работу.
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