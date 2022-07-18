Сверстать сайт

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Завершен23 заявки1600 просмотров

Необходимо сверстать сайт, 10 страниц.

Верстка на bootstrap с использованием jquery. Полные эскизы отправлю в Л.С

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BootstrapjQuery
4 года назад
LIDOVSCI
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7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

frontendverstka
Олександер 
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4 года назад
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4 года назад
$100
3 дня
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frontendverstka
Олександер 
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