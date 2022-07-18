Здравствуйте. Всплывающие формы немного кривые, надо поправить. Например тут: http://ydacha2.webindigo24.ru/projects/volodino/taunkhaus-75-kv-m/ Кнопка работает не по всему размеру, а только по краям. Номер в поле уплывает вниз. Такая ошибка ...
Сверстать сайт
Необходимо сверстать сайт, 10 страниц.
Верстка на bootstrap с использованием jquery. Полные эскизы отправлю в Л.С
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