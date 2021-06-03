Сверстать адаптивный лендинг с квизом

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок264 просмотра

Доброго дня уважаемый фрилансер!

Есть задача выполнить верстку сайта, что мы имеем:

Имеем сам сайт с установленной темой c themeforest, основной дизайн сайта используем именно с этой темой. На сайте установлена про версия elementor

Задача: 

1. Выполнить верстку сайта по прототипу в ПДФ файле

2. Придумать как можно сделать экран как мы работаем в виде инфографики или дороги, или пути заказчика, с какой-нибудь анимацией при скроле

3. Создать или придумать тематические изображения для главного экрана

4. Создать и установить фавикон, можно использовать логотип

5. Логотип есть, но возможно потребуется доработка для корректного отображения

Верстка должна быть в elementor или так чтобы была возможность дальнейшего редактирования в elementor.

Вёрстка сайта должна быть адаптивной и нормально отображаться на мобильных устройствах, на них даже основной приоритет.

Всю необходимую информацию, контент вышлю

Оплата строго через безопасную сделку

Elementor
4 года назад
mibeg
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

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