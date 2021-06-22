Макеты в приложении. Бюджета 3500р. Диалог тут на бирже. Оплата по факту
Адаптивная вёрстка FIGMA
Здравствуйте! Нужно сверстать сайт. Вот дизайн в FIGMA - https://www.figma.com/file/X5LJMJ8gu8aMQ9tMZXV6dQ/Tiktok?node-id=0%3A1
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