Адаптивная вёрстка FIGMA

$140
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен57 заявок2179 просмотров

Здравствуйте! Нужно сверстать сайт. Вот дизайн в FIGMA - https://www.figma.com/file/X5LJMJ8gu8aMQ9tMZXV6dQ/Tiktok?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
4 года назад
EgorBelenov
Егор 
40 лет
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4 года назад

Выбранный исполнитель

Dv1zhok
Андрей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$200
5 дней
Escrow
Учел все пожелания, профессионально произвел вёрстку, был недочёт с кнопкой скролла, оперативно внес правки. Отличный верстальщик, рекомендую.
Егор, спасибо большое за интересный проект! В работе над сайтом к заказчику не было никаких претензий, все супер! На связи, можно сказать, практически в любое время суток. Относится с пониманием. Оплата без задержек и моментально) Смело рекомендую как отличного заказчика!

Заявки фрилансеров

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