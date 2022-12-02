Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество. С уважением, Владимир Яковенко.

1. Результат 100%. Вы получите готовый сайт, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я загружу на тестовый сервер — вы увидите не макет или рисунок, а свой будущий полноценный сайт с рабочими кнопками и формами.

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

5. Маркетинговые рекомендации. Опыт работы в маркетинге научили меня находить ошибки, которые влияют на конверсию. Вы получите рекомендации по привлечению клиентов и эффективной продажи своих продуктов/услуг.