Разработка сайтов любой сложности | FullStack developer
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Связаться со мной можно любым удобным для вас способом, который представлен в портфолио.
К разработке приступаю сразу после утверждения ТЗ и всех нюансов.
Каждый день на связи, с 9:00-23:00 по Киеву.
Причины выбрать меня исполнителем:
- Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
- Результат 100%. Вы получите выполненную работу в полном объёме.
Гарантии:
- Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
- Бесплатное исправление ошибок в течении недели. Бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Безналичный расчет
- Payeer
- Приватбанк
Свяжитесь со мной любым удобным для Вас способом и мы начнём сотрудничество.
С уважением, Эдуард.
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$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$1500
2 балла
2 года назад
Сначала я просто написал "неудовлетворительно" в самом отзыве, но после того что я обнаружил наглое враньё со стороны данного исполнителя, я был крайне негативно удивлён. В его сообщени сказано о "готовой работе на руках", только вот данный человек забывает упомянуть, что огромный калькулятор он сказал сделает очень быстро и это у меня и не вызывало доверия. Я отправил ему деньги и просто начал сотрудничать с другими разработчиками, которые как раз-таки и взялись. Так что ты наглый лжец, который не способен выполнять работу и ещё занимаешься клеветой в сторону исполнителей.
Ответный отзыв
По истечении 4-х дней заказчик без причин удалил переписку в телеграм, и не выходил на связь. Обман начался изначально, заказчик пополнил на 553 грн, сказал об всей сумме. Вообщем не рекомендую. Останетесь с готовой работой без оплаты.
$200
2 балла
3 года назад
Я выбрала Эдуарда исполнителем для реализации https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-i-programmirovanie-sajt-1112712/. Времени на реализацию проекта было достаточно. Однако, даже через неделю после оговоренного срока окончания работы, мне не было предоставлено ни одной страницы реализованного проекта, даже маленькой части этого проекта, ничего. Мне пришлось обратиться в арбитраж (Дело №2206_1БП/2021), решение было вынесено в мою пользу и средства на БС разблокировали.
Ответный отзыв
Спустя время решил написать отзыв заказчику... Надежда человек который хочет получит все даже больше в сроки. Изначально ей делали макет, который был просто наброском из картинок, я предупредил об том что её обманывают она решила все с дизайнером он доделал дизайн через несколько дней в адекватном виде... Дизайн получил, начал работу но по итогу в конце когда я скинул Надежде архив с версткой она дала знать о том что она не понимает как все открыть... Ну и хостинг для предоставления работы мне не предоставили. В конце концов, проект закрыть Надежда решила через арбитраж, заказчику было всё ровно на верстку и готова ли она. Ещё момент таков, в конце мне написал дизайнер который делал верстку и немного разговорились. Он так же не очень доволен от сотрудничества с Надеждой... Если нужны доказательства, нет проблем переписку предоставить могу.
$35
9 баллов
3 года назад
Результатом доволен. Была небольшая задержка по срокам (~12 часов), но все ОК. Оперативная обратная связь. Планирую дальнейшее сотрудничество, рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Постановка задачи на 5/5, заказчик понимает что желает увидеть и ясно излагает. Всегда на связи, не было проблем в выполнении. Больше бы таких заказчиков. Спасибо за сотрудничество, желаю в дальнейшем сотрудничать.