Спустя время решил написать отзыв заказчику... Надежда человек который хочет получит все даже больше в сроки. Изначально ей делали макет, который был просто наброском из картинок, я предупредил об том что её обманывают она решила все с дизайнером он доделал дизайн через несколько дней в адекватном виде... Дизайн получил, начал работу но по итогу в конце когда я скинул Надежде архив с версткой она дала знать о том что она не понимает как все открыть... Ну и хостинг для предоставления работы мне не предоставили. В конце концов, проект закрыть Надежда решила через арбитраж, заказчику было всё ровно на верстку и готова ли она. Ещё момент таков, в конце мне написал дизайнер который делал верстку и немного разговорились. Он так же не очень доволен от сотрудничества с Надеждой... Если нужны доказательства, нет проблем переписку предоставить могу.