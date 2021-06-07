Верстка по макету Word

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Завершен4 заявки826 просмотров

Необходимо сделать шаблон на основе шаблона word c заполнением полей и печатью.

4 года назад
I_Vlad_I
Влад 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

edward_babetskyi
Эдуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$35
1 день
Escrow
Результатом доволен. Была небольшая задержка по срокам (~12 часов), но все ОК. Оперативная обратная связь. Планирую дальнейшее сотрудничество, рекомендую исполнителя.
Постановка задачи на 5/5, заказчик понимает что желает увидеть и ясно излагает. Всегда на связи, не было проблем в выполнении. Больше бы таких заказчиков. Спасибо за сотрудничество, желаю в дальнейшем сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Сая
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данила
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
edward_babetskyi
Эдуард 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад