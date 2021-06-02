Изложено в прикрепленном файле, макет по ссылке https://yadi.sk/i/J6bG1docAdKV1Q
Верстка сайта по дизайну
Надо сверстать сайт по дизайну из фигмы.
В предложениях указывайте срок и стоимость. На вопросы могу ответить в личке.
Заявки фрилансеров
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