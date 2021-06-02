Верстка сайта по дизайну

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Закрыт47 заявок1046 просмотров

Надо сверстать сайт по дизайну из фигмы.

Figma

В предложениях указывайте срок и стоимость.  На вопросы могу ответить в личке.

FigmaNode.js
4 года назад
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