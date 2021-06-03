Сверстать страницу на WP и добавить видео

Требуется в готовом сайте на Wordpress (Elementor) сверстать страницу в 2 экрана и добавить на нее видео. и картинку На второй странице (готовой) также разместить видео.

Срок 1 день. Бюджет 1500 ₽. Кто готов, оставляйте заявку. Исполнитель получит ТЗ