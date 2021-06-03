Сверстать страницу на WP и добавить видео

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок563 просмотра

Требуется в готовом сайте на Wordpress (Elementor) сверстать страницу в 2 экрана и добавить на нее видео. и картинку На второй странице (готовой) также разместить видео.

Срок 1 день. Бюджет 1500 ₽. Кто готов, оставляйте заявку. Исполнитель получит ТЗ

ElementorWordPress
4 года назад
webpromouter
Алексей 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MrWebstile
Роман 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$20
1 день
Работали с Романом над проектом. В процессе вылезли дополнительные задачи и Роман с ними справился на отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое ТЗ. Доплата за непредвиденные задачи в процессе выполнения. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Никита
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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4 года назад
Юсуф
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
MrWebstile
Роман 
37 лет
6 лет в сервисе
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2 месяца назад
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Нурулла
 
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Михайло
 
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Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
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