Полиграфический дизайн:
- разработка логотипов (CorelDraw, Adobe Illustrator);
- создание и допечатная подготовка полиграфической продукции любой сложности (AdobePhotoshop, AdobeIndesign);
Веб дизайн, веб разработка
- создание дизайна сайтов любой тематики;
- прикручивание дизайна к cms Wordpress, Drupal, Magento;
- установка на сервер и настройка cms Wordpress, Drupal, Magento;
- размещение контента на сайтах с cms Wordpress, Drupal, Magento;
Имеется большой опыт по созданию и переносу сайтов в Wordpress.
В качестве примера из работающих проектов http://school.wizart3d.com (реализована возможность он-лайн оплаты).
Минималистичный адаптивный дизайн http://pegasus-architects.com
Есть опыт работы с 3d для веба http://web.wizart3d.com
Портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1vtLFnyZS-pPrGK7ioPjm0TaIg6tcGmzP?usp=sharing