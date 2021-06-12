Полиграфический дизайн, Веб дизайн, Веб разработка

Полиграфический дизайн:

- разработка логотипов (CorelDraw, Adobe Illustrator);

- создание и допечатная подготовка полиграфической продукции любой сложности (AdobePhotoshop, AdobeIndesign);

Веб дизайн, веб разработка

- создание дизайна сайтов любой тематики;

- прикручивание дизайна к cms Wordpress, Drupal, Magento;

- установка на сервер и настройка cms Wordpress, Drupal, Magento;

- размещение контента на сайтах с cms Wordpress, Drupal, Magento;

Имеется большой опыт по созданию и переносу сайтов в Wordpress.

В качестве примера из работающих проектов http://school.wizart3d.com (реализована возможность он-лайн оплаты).

Минималистичный адаптивный дизайн http://pegasus-architects.com

Есть опыт работы с 3d для веба http://web.wizart3d.com

Портфолио https://drive.google.com/drive/folders/1vtLFnyZS-pPrGK7ioPjm0TaIg6tcGmzP?usp=sharing